"Болельщики должны гордиться тем, чего достигли игроки, несмотря на множество трудностей в этом сезоне. Они отдали на поле все силы.

Подвиг "сливочных" с горьким привкусом в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1

Вы знаете, какой у нас был сезон. Да, мы ничего не выиграли. Это Реал, мы знаем, где находимся. Нужно сохранять душевное спокойствие, терпение. Мы собираемся поговорить. Самое главное не я и мое будущее, а то, что игроки делали весь год. Надо поздравить футболистов. Я собираюсь тихо переговорить с клубом.

Настроение у меня испорчено, потому что мы не смогли выиграть чемпионат. Но мы должны поздравить Атлетико, они этого заслуживают. Тот, кто на вершине, этого заслуживает. У них был замечательный сезон", – цитирует Зидана Real Madrid Info.

Напомним, в Ла Лиге Реал финишировал вторым. Действующий контракт французского специалиста с клубом рассчитан до лета 2022-го.

"В Україні вони почали гаснути": Реал готує галактичний розпродаж і озвучує цінники, або Хто тренуватиме Луніна