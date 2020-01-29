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Зидан заблокировал переход Эриксена в Реал, несмотря на устную договоренность мадридцев с хавбеком

14:27 165 Читати українською
Зидан заблокировал переход Эриксена в Реал, несмотря на устную договоренность мадридцев с хавбеком
Зинедин Зидан / Reuters

Новичок Интера Кристиан Эриксен имел все шансы оказаться в мадридском Реале.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан выступил против перехода экс-игрока Тоттенхэма, информирует AS.

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Эриксен даже имел устную договоренность с Реалом, однако француз не считал, что датский плеймейкер сможет сильно помочь его команде. Наставник мадридцев наложил вето на трансфер звезды Тоттенхэма летом, позиция Зизу не изменилась и в январе. 47-летний специалист готов сделать ставку на действующих игроков Реала и надеется, что клуб все же попытается подписать Поля Погба летом.

Напомним, Эриксен перебрался в Интер за 20 млн евро, а Манчестер Юнайтед планирует начинать переговоры за свою звезду со 150 млн фунтов.

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