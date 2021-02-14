"Травм много, я волнуюсь. Меня, как тренера, беспокоит, когда я теряю игрока. У Карвахаля рецидив, мне его жалко. Я расстроен, потому что он очень важен для нас. Я не могу объяснить причины травм. Надеюсь, что его повреждения незначительно. Посмотрим, сколько он пропустит.

Реал принял категорическое решение относительно будущего Каземиро

Шансы на титул? Мы будем продолжать и не планируем оглядываться на других. Прогресс в защите очевиден, потому что игроки верят в то, что делают. Еще можно набрать 45 очков, посмотрим, что произойдет", – приводит слова Зидана Marca.

Отметим, что Реал обыграл Валенсию (2:0) и набрал 49 очков, отставая от Атлетико на 5 пунктов.

Реал уверенно одолел Валенсию и вернул себе второе место Ла Лиги