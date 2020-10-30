"Самое главное, что все согласовано и игроки говорят друг с другом. Многие вещи раздается на поле, но они остаются там.Мы – команда и нам нужна энергия для другого. Хорошо, что такое случается. Это значит, что мы живы. Они поговорили и все.

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Я не думаю, что это повредит имиджу Бензема, потому что такие инциденты всегда случались, и в конце концов, он остался на поле", – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, в матче Лиги чемпионов Боруссия М – Реал Бензема призвал Менди не пасовать на Винисиуса. Позже игроки уладили этот конфликт.

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