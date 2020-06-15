toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОЛОС - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ЭЙБАР

Зидан вышел на второе место среди тренеров Реала по количеству побед в Примере – впереди только легенда

09:31 68 Читати українською
Зидан вышел на второе место среди тренеров Реала по количеству побед в Примере – впереди только легенда
Зинедин Зидан / ФК Реал Мадрид

Поединок против Эйбара в матче 28-го тура Ла Лиги стал особенным для главного тренера "сливочных".

4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бигас 60’
4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бигас

Реал победил Эйбар в первом поединке после возобновления чемпионата Испании. Победу "сливочным" принесли голы Тони Крооса, Серхио Рамоса и Марсело.

Шедевр Крооса и голов звездных защитников в видеообзоре матча Реал – Эйбар

Эта победа стала уже 90-й для Зинедина Зидана на посту главного тренера королевского клуба в рамках чемпионата Испании. По этому показателю француз обошел Лео Беенхаккера, у которого осталось 89 побед. Впереди только легенда Реала Мигель Муньос, но Зидану следует еще долго работать в клубе, чтобы догнать знаменитого тренера – у того 257 побед. К слову, поединок против Эйбара стал для Зизу 200-м в статусе наставника "бланкос".

Напомним, после 28-ми туров мадридцы отстают от Барселоны на 2 пункта.

Реал Мадрид победил Эйбар: неоднозначий рестарт "бланкос" с элементами позора, яркое возвращение Азара и крутой Куртуа

blog_ava
"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу
11:00
472
Теги
Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Эйбар Реал Мадрид Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
25
мин
Леванте
20:30
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук