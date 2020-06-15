Зидан вышел на второе место среди тренеров Реала по количеству побед в Примере – впереди только легенда

Поединок против Эйбара в матче 28-го тура Ла Лиги стал особенным для главного тренера "сливочных".

Реал победил Эйбар в первом поединке после возобновления чемпионата Испании. Победу "сливочным" принесли голы Тони Крооса, Серхио Рамоса и Марсело.

Шедевр Крооса и голов звездных защитников в видеообзоре матча Реал – Эйбар

Эта победа стала уже 90-й для Зинедина Зидана на посту главного тренера королевского клуба в рамках чемпионата Испании. По этому показателю француз обошел Лео Беенхаккера, у которого осталось 89 побед. Впереди только легенда Реала Мигель Муньос, но Зидану следует еще долго работать в клубе, чтобы догнать знаменитого тренера – у того 257 побед. К слову, поединок против Эйбара стал для Зизу 200-м в статусе наставника "бланкос".

Напомним, после 28-ми туров мадридцы отстают от Барселоны на 2 пункта.

Реал Мадрид победил Эйбар: неоднозначий рестарт "бланкос" с элементами позора, яркое возвращение Азара и крутой Куртуа