"Бензема – победитель матча, потому что то, что он делает, – это совсем другой уровень, и дело не только в его результативности. Я всегда повторяю одно и то же, говоря о Кариме. Он всегда в центре нашей игры, его роль очень важна для нас, а когда вдобавок к этому он забивает, это еще лучше для Реала.

Шедевр Гарсии в видеообзоре матча Эйбар – Реал – 1:3

Конечно, мы должны отметить игру каждого. Это была замечательная игра со стороны обеих команд, в которой мы одержали заслуженную победу. Я не видел инцидента с игрой рукой Рамосом. Судья знает, что делает, и я не собираюсь обсуждать это. Если он решил не назначать пенальти, то только потому, что не думал, что это игра рукой.

Будут ли изменения в следующем матче? Да, обязательно будут, потому что это очень долгий и сложный сезон. Сейчас мы ротируем состав немного меньше, но важно то, что игроки получают практику и каждый будет играть свою роль. Мы не сильно изменились за последние несколько матчей, но все меняется. Мы должны продолжать работать, как одно целое", – цитирует Зидана Goal.

Реал победил Эйбар и догнал Атлетико на вершине турнирной таблицы Ла Лиги