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Зидан выделил двух игроков Реала после победы в Эль Класико

00:59 51 Читати українською
Зидан выделил двух игроков Реала после победы в Эль Класико
Зинедин Зидан / ФК Реал Мадрид

Главный тренер Реала Зинедин Зидан доволен победой в Эль Класико, после которой мадридцы стали лидерами чемпионата Испании.

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

Реал обыграл Барселону благодаря голам Винисиуса и Мариано, вследствие чего обошел каталонцев в турнирной таблице. Теперь мадридцы опережают извечных соперников на 1 очко.

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"Я в восторге от игры и результата. В первом тайме Реалу было немного трудно, но после перерыва мы добавили, особенно в атаке. Против Барселоны нужно давить самим, ведь таким командам нельзя отдавать мяч. Нам это удалось – мы владели инициативой и победили. Я был поражен блестящим ударом Иско, но, к сожалению, он не стал голевым.

Очень рад за Винисиуса, он заслужил этот гол. Важный забитый мяч против сильного соперника. То же касается и Мариано, которому было нелегко, потому что он не играл раньше, но сегодня он вышел и забил. Мы все рады за него, ведь у него есть много футбольных качеств", – передает слова Зидана AS.

Реал Мадрид уверенно победил Барселону в Эль Класико и вернул лидерство в Примере

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Теги
Мариано Диас Мариано Диас Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Класико Зинедин Зидан Зинедин Зидан Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Реал Мадрид - Барселона
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