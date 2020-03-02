Зидан выделил двух игроков Реала после победы в Эль Класико

Главный тренер Реала Зинедин Зидан доволен победой в Эль Класико, после которой мадридцы стали лидерами чемпионата Испании.

Реал обыграл Барселону благодаря голам Винисиуса и Мариано, вследствие чего обошел каталонцев в турнирной таблице. Теперь мадридцы опережают извечных соперников на 1 очко.

Реал – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Я в восторге от игры и результата. В первом тайме Реалу было немного трудно, но после перерыва мы добавили, особенно в атаке. Против Барселоны нужно давить самим, ведь таким командам нельзя отдавать мяч. Нам это удалось – мы владели инициативой и победили. Я был поражен блестящим ударом Иско, но, к сожалению, он не стал голевым.

Очень рад за Винисиуса, он заслужил этот гол. Важный забитый мяч против сильного соперника. То же касается и Мариано, которому было нелегко, потому что он не играл раньше, но сегодня он вышел и забил. Мы все рады за него, ведь у него есть много футбольных качеств", – передает слова Зидана AS.

Реал Мадрид уверенно победил Барселону в Эль Класико и вернул лидерство в Примере