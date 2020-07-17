Зидан выделил четырех лидеров Реала

Главный тренер Реала Зинедин Зидан отметил вклад Серхио Рамоса в достижение клуба.

"Все говорят о важности Серхио Рамоса. Он наш лидер, движущая сила команды. Каждый игрок делает свой вклад, но он наш капитан.

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У нас есть четыре лидера – Марсело, Варан и Бензема. Но Рамос – наш ориентир. Я считаю, что всем мадридцам приятно, как Серхио представляет их в различных сферах", – цитирует Зидана L’Equipe.

Напомним, Реал досрочно сумел завоевать золотые медали чемпионата Испании, обогнав Барселону на финише турнира.

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