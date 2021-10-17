Французский специалист Зинедин Зидан считает лучшим игроком по итогам года своего экс-подопечного.

"Бензема заслужил "Золотой мяч" в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все.

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Карим выше других, и я надеюсь, что его наградят "Золотым мячом". Сейчас он выше неба. Я бы отдал "Золотой мяч" ему", – цитирует Зидана Foot Mercato.

Напомним, Зизу тренировал Карима в Реале. В 2021-м французский форвард получил лишь трофей Лиги наций со сборной. В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема провел 8 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 7-ю ассистами.

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