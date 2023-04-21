Творческий отпуск знаменитого француза длится почти два года. Зинедин Зидан готов вернуться к работе.

После ухода из Реала в мае 2021 года Зидан так нигде и не трудоустроился. По слухам, приоритетом легенды была сборная Франции, но Дидье Дешам остался насвоей должности, подписав новый контракт.

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Теперь 50-летний француз готов к новому вызову. Зидан стремится заняться перспективным долгосрочным проектом. При этом участие в Лиге чемпионов не обязательно – Зинедин готов подождать сезон-два ради дальнейшего прогресса.

Приоритетом для трехкратного победителя ЛЧ стал туринский Ювентус. "Старая синьора" пока вернула себе 15 лишенных очков и поднялась на 3 место Серии А. Но для Зидана этот фактор не играет большого значения. Француз, в свое время выступавший за Юве, готов стать главным тренером туринской команды, сообщает RMC Sport.

Вариант с возвращением в Реал Зизу не рассматривает, хотя с большим уважением относится к мадридскому клубу. А вот с Ювентусом есть одна проблема – соглашение Массимилиано Аллегри действует до лета 2025 года. Если "бьянконери" решат уволить тренера, то должны заплатить ему более 20 миллионов евро компенсации. Это является весомым препятствием в потенциальном назначении Зидана, но не невозможным.