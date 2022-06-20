49-летний коуч готов работать только в четырех клубах мира. Это Реал, ПСЖ, Бавария и Ювентус, утверждает RMC Sport .

Зидан дал четкий ответ на свою тренерскую карьеру

Долгое время парижский гранд был близок к назначению Зидана на пост главного тренера, но когда клуб готовил ему предложение, то специалист просто передумал. По информации прессы, Зинедин настроен возглавить сборную Франции после ЧМ-2022.

Интересно, что бывший наставник Реала при выборе следующего места трудоустройства не будет смотрет в сторону английской Премьер-лиги, ведь в ней он работать не хочет.

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