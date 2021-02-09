После поединка 22-го тура Ла Лиги Уэска – Реал (1:2) президент мадридцев Флорентино Перес инициировал встречу с наставником "сливочных" Зинедином Зиданом, сообщает Marca.

Зидан оценил уровень своей поддержки в Реале

Французскому специалисту была высказана полная поддержка со стороны руководства клуба, а также Перес подчеркнул, что ожидает от Реала победы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Напомним, в 1/8 финала Реал сразится с Аталантой.

В Ла Лиге Реал расположился лишь на третьей строчке, отставая от Атлетико на 8 очков.

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