Зидан встретился с Пересом – президент Реала напомнил о главной задаче француза в нынешнем сезоне
09:43 - Читати українською
Главному тренеру Реала Зинедину Зидану будет крайне трудно удовлетворить амбиции руководства мадридцев.
После поединка 22-го тура Ла Лиги Уэска – Реал (1:2) президент мадридцев Флорентино Перес инициировал встречу с наставником "сливочных" Зинедином Зиданом, сообщает Marca.
Зидан оценил уровень своей поддержки в Реале
Французскому специалисту была высказана полная поддержка со стороны руководства клуба, а также Перес подчеркнул, что ожидает от Реала победы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Напомним, в 1/8 финала Реал сразится с Аталантой.
В Ла Лиге Реал расположился лишь на третьей строчке, отставая от Атлетико на 8 очков.
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