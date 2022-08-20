Француз уже второй год находится в статусе безработного. Зизу не соблазнился предложением возглавить ПСЖ и ждет, пока Дидье Дешам освободит для него место в сборной Франции.

"Я ненавижу несправедливость и насилие". Правила жизни Зинедина Зидана

А пока Зидан вспоминает моменты своей игровой карьеры. В частности, опубликовал в своем Instagram хайлайты своих самых ярких действий в Лиге чемпионов. Уже в начале видео – гениальный ассист против киевского Динамо.