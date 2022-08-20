Зидан вспомнил, как зажигал против Динамо и других клубов в Лиге чемпионов – видео гениальных действий француза
06:00 - Читати українською
Легендарный Зинедин Зидан имеет достаточно свободного времени, чтобы поддаться ностальгии.
Француз уже второй год находится в статусе безработного. Зизу не соблазнился предложением возглавить ПСЖ и ждет, пока Дидье Дешам освободит для него место в сборной Франции.
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А пока Зидан вспоминает моменты своей игровой карьеры. В частности, опубликовал в своем Instagram хайлайты своих самых ярких действий в Лиге чемпионов. Уже в начале видео – гениальный ассист против киевского Динамо.
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