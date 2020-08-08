toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛИОН

Зидан впервые в карьере вылетел из плей-офф Лиги чемпионов в статусе тренера

06:00 - Читати українською
Зидан впервые в карьере вылетел из плей-офф Лиги чемпионов в статусе тренера
Зинедин Зидан / Твиттер Реала

Мадридский Реал уступил Манчестер Сити, а Зинедин Зидан получил горький опыт в матчах плей-офф ЛЧ.

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

Проигрыш мадридцев "горожанам" с общим счетом 4:2 поставил крест на надеждах фанатов "сливочных" о триумфе в Лиге чемпионов. А Зинедин Зидан впервые в своей карьере вылетел из плей-офф ЛЧ.

Манчестер Сити переиграли Реал и пробился в 1/4 ЛЧ - команда Зинченко очень близка и к полуфинале

С 2015 по 2018-й Реал был непобедимым в плей-офф самого престижного турнира Европы – "галактикос" трижды становились триумфаторами ЛЧ. А вылет в прошлом сезоне произошел еще во времена Сантьяго Солари.

Напомним, что подопечным Зидана удалось обойти Барселону в турнирной таблице Ла Лиги.

Манчестер Сити – Реал – видео голов

blog_ava
"Не слабее Де Лигта": хавбек Динамо нашел в составе киевлян игрока на 100 миллионов
7 августа
14390
Теги
Зинедин Зинедин Зидан Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
21
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?