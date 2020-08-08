Зидан впервые в карьере вылетел из плей-офф Лиги чемпионов в статусе тренера

Проигрыш мадридцев "горожанам" с общим счетом 4:2 поставил крест на надеждах фанатов "сливочных" о триумфе в Лиге чемпионов. А Зинедин Зидан впервые в своей карьере вылетел из плей-офф ЛЧ.

Манчестер Сити переиграли Реал и пробился в 1/4 ЛЧ - команда Зинченко очень близка и к полуфинале

С 2015 по 2018-й Реал был непобедимым в плей-офф самого престижного турнира Европы – "галактикос" трижды становились триумфаторами ЛЧ. А вылет в прошлом сезоне произошел еще во времена Сантьяго Солари.

Напомним, что подопечным Зидана удалось обойти Барселону в турнирной таблице Ла Лиги.

Манчестер Сити – Реал – видео голов