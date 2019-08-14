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Зидан возмущен трансферной кампанией Реала и может уйти в отставку, – журналист

14 августа 23:24 143 Читати українською
Зидан возмущен трансферной кампанией Реала и может уйти в отставку, – журналист
Зинедин Зидан / фото из соцсетей

Журналист испанского издания El Pais Диего Торрес поделился информацией о возможном уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского Реала.

"Несостоявшийся трансфер Погба максимально приблизил Зидана к отставке. Он лично пообещал Полю переход в Реал, однако трансфер сорвался. Эта ситуация только увеличила недоверие между Зиданом и Пересом.

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Для Зинедина его проект и Погба – практически синонимы. По сути, ничего из того, что ему обещали, не сбылось. Зидан вернулся в Реал как щит для Флорентино, но уже выполнил свою политическую и социальную миссию сполна", – цитирует Торреса The Independent.

Напомним, Зидан возглавлял Реал с 2016 по 2018 год и за это время завоевал с командой три Кубка Лиги чемпионов подряд, после чего ушел в отставку. В марте этого года французский специалист вернулся.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Флорентино Перес
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