Дидье Дешам, который возглавляет Францию ​​уже 10 лет и привел команду к победе на Мундиале-2018, покинет свой пост независимо от выступлений сборной на чемпионате мира в Катаре. Его контракт рассчитан до конца 2022 года и продлен не будет, сообщает Libertad Digital.

Зидан анонсировал возвращение к тренерской работе

Источник утверждает, что новым тренером "Ле Блё" станет Зинедин Зидан. 50-летний специалист уже согласовал с федерацией свое назначение. Чемпион мира-1998 осуществит свою мечту, ради которой отказывал всем клубам, заинтересованным в сотрудничестве с ним. В частности, конкретный интерес проявляли ПСЖ и Манчестер Юнайтед, но Зизу решил дождаться приглашения от национальной команды и, похоже, не прогадал.

Ранее Зидан работал главным тренером только в мадридском Реале, с которым выиграл три ЛЧ и дважды – чемпионат Испании. Больше года француз сидел без работы после ухода из мадридского клуба.

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