Зидан вернулся в Реал после борьбы с COVID-19
20:41 - Читати українською
Футболисты Реала получили дополнительную порцию мотивации на сегодняшней тренировке.
Наставник Реала Зинедин Зидан вылечился от коронавируса и присутствовал на тренировке "сливочных", сообщает официальный сайт клуба.
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Французский специалист находился на самоизоляции около 10-ти дней. Мадридцы активно готовятся к поединку 22-го тура Примеры против Уэски, который запланирован на 6 февраля.
Сейчас Реал расположился на третьей строчке турнирной таблицы Ла Лиги с 40-ка очками. Также мадридцы продолжают бороться в ЛЧ, где на них в 1/8 финала ожидает Аталанта.
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