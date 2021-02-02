Наставник Реала Зинедин Зидан вылечился от коронавируса и присутствовал на тренировке "сливочных", сообщает официальный сайт клуба.

Азар пропустил тренировку Реала

Французский специалист находился на самоизоляции около 10-ти дней. Мадридцы активно готовятся к поединку 22-го тура Примеры против Уэски, который запланирован на 6 февраля.

Сейчас Реал расположился на третьей строчке турнирной таблицы Ла Лиги с 40-ка очками. Также мадридцы продолжают бороться в ЛЧ, где на них в 1/8 финала ожидает Аталанта.

Кошмар. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро