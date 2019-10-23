Зидан ответил на критику относительно формы Азара

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан после матча 3-го тура Лиги чемпионов с Галатасараем (1:0) признался, что не беспокоится из-за плохой формы Эдена Азара.

"Это не беспокоит меня. Азар становится лучше и лучше, он будет и дальше прогрессировать. Важно, что он создает моменты. И он будет их реализовывать.

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Куртуа спас нас в первом тайме. Мы рады за него и за всю команду, ему был нужен такой матч. Он помог нам набрать три очка. Всегда бывает много критики в случае поражения. Но мы победили, игроки заслужили этот успех", – цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, бельгиец перебрался на Сантьяго Бернабеу прошлым летом. В нынешнем сезоне Азар сыграл за Реал 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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