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Зидан ответил на критику относительно формы Азара

16:34 26 Читати українською
Зидан ответил на критику относительно формы Азара
Эден Азар / фото: ФК Реал

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан после матча 3-го тура Лиги чемпионов с Галатасараем (1:0) признался, что не беспокоится из-за плохой формы Эдена Азара.

 
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"Это не беспокоит меня. Азар становится лучше и лучше, он будет и дальше прогрессировать. Важно, что он создает моменты. И он будет их реализовывать.

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Куртуа спас нас в первом тайме. Мы рады за него и за всю команду, ему был нужен такой матч. Он помог нам набрать три очка. Всегда бывает много критики в случае поражения. Но мы победили, игроки заслужили этот успех", – цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, бельгиец перебрался на Сантьяго Бернабеу прошлым летом. В нынешнем сезоне Азар сыграл за Реал 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Лига чемпионов Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Галатасарай - Реал Мадрид
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