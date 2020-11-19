Французский специалист ведет переговоры напрямую с Дэвидом Алабой относительно потенциального трансфера в Реал, информирует Mundo Deportivo.

Бавария не хочет продавать Алабу, несмотря на риск потерять игрока бесплатно

По информации источника, представители Алабы требуют зарплату в 20 млн евро в год для австрийца. Руководство "сливочных" не в восторге от такого развития событий, а тем более не готово выплачивать такую ​​сумму. Более того, в Королевском клубе считают, что Дэвид скорее выберет вариант продолжения карьеры в ПСЖ.

Заметим, Алаба и Бавария никак не могут договориться о продлении контракта, который рассчитан до июня 2021 года. Ранее сообщалось, что среди претендентов на игрока, кроме Реала и ПСЖ, есть еще Барселона, Ливерпуль, Манчестер Сити и Ювентус.

Интересно, что в Мюнхене 28-летний защитник провел почти всю свою карьеру. В текущем сезоне он сыграл 10 поединков за Баварию во всех турнирах, в которых отметился голом и ассистом.

"Можливо, понизити у класі Німеччину, а не Швейцарію чи Україну?" Побиття Бундестім – наслідок проваленої перебудови