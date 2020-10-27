Главный тренер Реала Зинедин Зидан не останется без работы, если мадридцы захотят его уволить.

Неоднозначные результаты на старте сезона спровоцыровали появление новостей о возможной отставке специалиста. Более того, якобы пятерка звезд Реала уже требует его уволить.

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Именно на фоне этих слухов El Chiringuito TV сообщил о желании ПСЖ пригласить Зидана. Источник утверждает, что французский клуб связывался с Зинедином в последние недели. Относительно дальнейшей судьбы действующего наставника парижан Томаса Тухеля пока ничего нового неизвестно.

Отметим, что тренерская карьера Зидана связана исключительно с Реалом. В 2013 году он стал ассистентом главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти, после чего тренировал вторую команду Королевского клуба. В 2016 году француз возглавил основу Реала, успел покинуть пост и вернулся в команду. Трижды подряд выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании.

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