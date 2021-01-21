В лагере Реала продолжают приходить в себя от позорного поражения в поединке Копа дель Рей против Алькояно (1:2).

На первой тренировке после вылета из Кубка Испании игроки Реала ожидали пылкой речи и резких слов от главного тренера, но услышанное их разочаровало, сообщает Marca.

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Обращение Зинедина Зидана к подопечным длилось около двух минут и было похоже на послематчевую пресс-конференцию. Француз в основном подчеркивал, что мадридская команда способна на большее.

Напомним, Реал умудрился уступить Алькояно (1:2) и вылететь из Кубка Испании – это был дебютный матч для Андрея Лунина за "сливочных".

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