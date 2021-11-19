"Общение очень важно, поэтому если ты не знаешь языка, приезжая в такой клуб, как Манчестер Юнайтед, это станет большой проблемой.

Зидан ответил Манчестер Юнайтед на предложение сменить Сульшера

Недавно мне сказали, что Зидан учит английский, поэтому он знает, насколько это важно для его карьеры. Но Зинедин в Манчестер Юнайтед... Я в это не верю, если честно. Конечно, он очень известный человек, но он никогда не играл в Премьер-лиге, у него мало общего с АПЛ, – цитирует Пети Bookmakers.co.uk.

Манчестер Юнайтед не уверен в продолжении сотрудничества с нынешним наставником Уле Гуннаром Сульшером, а Зидан является одним из претендентов на его замену. Француз остается без работы после ухода из Реала летом.

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