Часть игроков считает наставника команды главным виновником бед мадридцев, утверждает Diario Gol.

Барселона – Реал: пресс-конференция Зинедина Зидана перед Эль Класико

Оппозиция энтренадора состоит из пяти исполнителей. Это дуэт, потерявший свои лучшие кондиции – Марсело и Иско. А также трио игроков, которые не понимают управленческие решения Зидана и не воспринимают его тактические наработки – Асенсио, Винисиус и Кроос. Последний на протяжении всего периода работы французского тренера на Бернабеу считался его любимцем.

Напомним, что Зинедин Зидан получил ультиматум после позора с Шахтером – судьба тренера зависит от двух матчей. Президент "сливочных" Флорентино Перес якобы уже рассматривает Почеттино и Рауля на замену 48-летнему французу.

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