Бывший представитель мадридского Реала после долгих скитаний присоединился к Роману Зозуле в Фуэнле.

Фуэнлабрада официально сообщила о подписании 1-летнего контракта со старшим сыном Зинедина Зидана – Энцо. 27-летний атакующий хавбек перешел в клуб 3-го испанского дивизиона на правах свободного агента.

Кравец фантастически забил со штрафного, довершив победу Леганеса

"Я приехал с большим желанием и энтузиазмом. Я очень рад вернуться в Испанию и Мадрид, а также иметь возможность наслаждаться футболом здесь", – заявил бывший футболист юношеской сборной Франции и Реала Кастильи. До этого он выступал в составе Альмерии, Депортиво Авеша, Райо Махадаонды, Лозанны Спорт и Алавеса.

В предыдущем сезоне Энцо Зидан провёл 16 матчей за Родез, выступающего во второй французской лиге. Акционером этого клуба является Зинедин Зидан.

Напомним, что за Фуэнлабраду выступает украинец Роман Зозуля. 32-летний нападающий перешел сюда год назад, сыграв в 37 матчах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.

"Я ненавижу несправедливость и насилие". Правила жизни Зинедина Зидана