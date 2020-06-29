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Зидан спрогнозировал, когда решится судьба титула в Примере

10:28 - Читати українською
Зидан спрогнозировал, когда решится судьба титула в Примере
Зинедин Зидан / EFE

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился мыслями относительно победы своих подопечных над Эспаньолом (1:0) в 32-м туре Ла Лиги и прокомментировал лидерство "сливочных" в чемпионате.

 
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"Я очень доволен игроками. Нелегко одерживать победы матч за матчем. Я должен поздравить футболистов.

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На то, что мы сейчас лидируем, внимания не обращаю. Судьба титула решится в последнем туре. Вы видели, как было тяжело играть против аутсайдера. В этой лиге невозможно загадывать наперед.

Не удивляюсь тому, что делает на поле Карим. Он изобретательный игрок, а его передача пяткой была превосходной. Этот момент может стать лучшим моментом сезона", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, что после победы над "попугаями" Реал стал единоличным лидером Примеры. За семь туров до конца чемпионата мадридцы опережают Барселону на 2 очка.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зинедин Зидан Эспаньол - Реал Мадрид
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