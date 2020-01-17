Зидан сожалеет, что Барселона уволила Вальверде

Главный тренер Реал Зинедин Зидан прокомментировал увольнение Эрнесто Вальверде с поста наставника Барселоны. Также француз поделился ожиданиями от работы нового специалиста каталонцев Кике Сетьена.

"Я только чувствую сожаление относительно Вальверде, поскольку это неприятная ситуация. Он хороший тренер, и я испытываю к нему огромное уважение.

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Мы, тренеры, понимаем, где находимся. У меня не будет по-другому, если мы начнем проигрывать матчи. Если мы проиграем два матча, меня снова станут критиковать, как полтора месяца назад.

Что касается нового тренера, то я ожидаю, что Барселона будет такой же конкурентоспособной. Они будут выполнять свою работу, мы – свою", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, новым главным тренером "блаугранас" стал Кике Сетьен, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года.

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