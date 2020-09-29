Будущее Луки Йовича в Реале может решиться уже совсем скоро.

Лука Йович скорее всего покинет Реал на правах аренды, сообщает AS. Такое решение одобрил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Зидан не уверен в будущем Йовича в Реале

Сейчас серба готовы подписать Интер, Милан и Рома. Но именно команда Фонсеки является фаворитом в борьбе за форварда, ведь в Риме Йовичу обещают стабильную игровую практику.

Стоит отметить, что Лука не оправдал ожиданий в своем дебютном сезоне за Реал – он провел лишь 17 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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