Зидан: Сейчас я тренер Реала, но завтра все может измениться

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба по окончании текущего сезона.

"Я уже говорил, что счастлив тренировать этот клуб. Со мной никто не связывался, ничего об этом не знаю. Многие вещи говорят из-за пределов клуба.

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У тренеров не бывает никаких гарантий. Важно сосредоточиться на ежедневной работе. Я чувствую поддержку клуба, это главное. Сейчас я тренер Реала, но завтра все может измениться", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Зидан вернулся в Реал в марте прошлого года. Его контракт с Королевским клубом рассчитан до лета 2022 года. Недавно появилась информация о том, что Реал может уволить Зидана по окончании текущего сезона и назначить Маурисио Почеттино. Также известно, что Ювентус рассматривает вариант с приглашением французского специалиста.

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