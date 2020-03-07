toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Зидан: Сейчас я тренер Реала, но завтра все может измениться

18:46 39 Читати українською
Зидан: Сейчас я тренер Реала, но завтра все может измениться
Зинедин Зидан / El Pais

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба по окончании текущего сезона.

"Я уже говорил, что счастлив тренировать этот клуб. Со мной никто не связывался, ничего об этом не знаю. Многие вещи говорят из-за пределов клуба.

Ювентус готов переманить Зидана летом, – СМИ

У тренеров не бывает никаких гарантий. Важно сосредоточиться на ежедневной работе. Я чувствую поддержку клуба, это главное. Сейчас я тренер Реала, но завтра все может измениться", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Зидан вернулся в Реал в марте прошлого года. Его контракт с Королевским клубом рассчитан до лета 2022 года. Недавно появилась информация о том, что Реал может уволить Зидана по окончании текущего сезона и назначить Маурисио Почеттино. Также известно, что Ювентус рассматривает вариант с приглашением французского специалиста.

Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана

blog_ava
Шаран оценил шансы Александрии в поединке против Динамо
11:20
447
Теги
Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
29
мин
Ницца
21:00
Монако
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук