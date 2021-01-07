Главный тренер Реала Зинедин Зидан может отсутствовать на матче 18-го тура Ла Лиги против Осасуны.

Наставник Реала контактировал с больным коронавирусом, из-за чего рискует не вылететь в Памплону вместе с командой.

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По информации AS, Зидан находится в идеальном состоянии, однако, согласно протоколу Ла Лиги, был помещен на карантин. Сейчас французский специалист ожидает результаты тестов на коронавирус, на основе которых и будет принято решение о присутствии Зидана на матче.

К слову, поединок Осасуна – Реал запланирован на 9 января, начало матча в 22:00. Реал занимает второе место в чемпионате Испании по 36 очками и отстает от Атлетико на 2 пункта ("матрасники" имеют два поединка в запасе).

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