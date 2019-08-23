Зидан резко ответил на слухи о переходе Неймара в Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан устал от вопросов о Неймаре.

"У нас завтра матч, я думаю только об этом. Тренеры, футболисты, персонал должны быть сконцентрированы исключительно на этом и ни на чем более.

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Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее. И тогда эти вопросы прекратятся", – цитирует Зидана журналист Дермот Корриган в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что парижане отклонили бешеное предложение "королевского клуба", но все равно они настроены отпустить его в Мадрид, а не в Барселону. Также руководство Реала запретило прессе общаться с Зиданом (кроме пресс-конференций) до закрытия трансферного окна.

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