Зидан: Трудно пропускать четыре гола дома, но Реалу ничего не нужно менять

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями после вылета мадридцев из 1/4 финала Кубка Испании от Реал Сосьедада (3:4).

"Время от времени дела идут не так, как надо. У нас была сложная игра, мы должны до конца, наша реакция на ситуацию была хорошей. Даже проигрывая 1:4, мы верили в себя.

Реал – Реал Сосьедад – 3:4 – видео голов и обзор матча

Поздравляю соперника, вот и все. Нужно принять поражение. Мы боролись до конца. Реал допустил ошибки в обороне, в первом тайме у нас ничего не получалось. У нас были трудности, а Реал Сосьедад играл хорошо.

Это не самый плохой мой день в статусе тренера Реала. По игре – нет, только по поражению. Трудно пропускать четыре гола дома, но нам ничего не нужно менять. Надо продолжать то, что мы делаем. Очевидно, что в сезоне бывают тяжелые игры и сложные соперники. Сосьедад заслужил победу.

Смысл в том, чтобы быть последовательными. Мы ничего не изменим. Это больно, потому что проигрывать не нравится никому. Нам просто нужно принять поражение", – приводит слова Зидана AS.

Напомним, Реал в сверхрезультативном поединке уступил Реал Сосьедад (3:4) и вылетел из Кубка Испании.

Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голами