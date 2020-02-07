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Зидан: Трудно пропускать четыре гола дома, но Реалу ничего не нужно менять

07:30 101 Читати українською
Зидан: Трудно пропускать четыре гола дома, но Реалу ничего не нужно менять
Зинедин Зидан / Infinite Madrid

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями после вылета мадридцев из 1/4 финала Кубка Испании от Реал Сосьедада (3:4).

59’ Марсело
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
 
Мартин Эдегор 22’
Александр Исак 54’
Александр Исак 56’
Микель Мерино 69’
Андони Горосабель 90+5’
22’ Мартин Эдегор
54’ Александр Исак
56’ Александр Исак
59’ Марсело
69’ Микель Мерино
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
90+5’ Андони Горосабель

"Время от времени дела идут не так, как надо. У нас была сложная игра, мы должны до конца, наша реакция на ситуацию была хорошей. Даже проигрывая 1:4, мы верили в себя.

Реал – Реал Сосьедад – 3:4 – видео голов и обзор матча

Поздравляю соперника, вот и все. Нужно принять поражение. Мы боролись до конца. Реал допустил ошибки в обороне, в первом тайме у нас ничего не получалось. У нас были трудности, а Реал Сосьедад играл хорошо.

Это не самый плохой мой день в статусе тренера Реала. По игре – нет, только по поражению. Трудно пропускать четыре гола дома, но нам ничего не нужно менять. Надо продолжать то, что мы делаем. Очевидно, что в сезоне бывают тяжелые игры и сложные соперники. Сосьедад заслужил победу.

Смысл в том, чтобы быть последовательными. Мы ничего не изменим. Это больно, потому что проигрывать не нравится никому. Нам просто нужно принять поражение", – приводит слова Зидана AS.

Напомним, Реал в сверхрезультативном поединке уступил Реал Сосьедад (3:4) и вылетел из Кубка Испании.

Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голами

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