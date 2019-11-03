Зидан: Реал сыграл идеально в матче с Бетисом

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 12-го тура Ла Лиги против Бетиса (0:0).

"Ритм, интенсивность и вообще игра – все было идеально, не хватило лишь гола. У нас было много моментов с самого начала, не получилось только их реализовать.

Сенсационная потеря очков "сливочными" в видеообзоре матча Реал – Бетис

Бетис – хорошая команда с отличными футболистами. В первом тайме мы доминировали, но не забили. Второй тайм получился более ровным. Не сказал бы, что сегодня игра была столь уж плохой.

Замена Бенземы на Йовича? Хорошо, что вы меня об этом спрашиваете, но я не хотел менять схему. Мы неплохо играли с тремя хавбеками в центре, поэтому я только сделал замену по позиции, чтобы освежить игру. Я хотел, чтобы Карвахаль и Мэнди больше делали кроссов, но не получилось", – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Реал не сумел переиграть Бетис (0:0) и потерял возможность обогнать Барселону.

Реал сенсационно не смог одолеть Бетис и сравнялся по очкам с Барселоной