Зидан разгневался на игроков Реала – таким француза еще не видели

Главный тренер Реала Зинедин Зидан хотел подбодрить игроков видеозвонком, но что-то пошло не так.

Во время карантина все игроки Реала находятся на изоляции, поэтому Зидан может общаться со своими подопечными только онлайн.

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После одной из подобных видеоконференций, где игроки делились с тренером своим тренировочными успехами, информация о звонке просочилась в прессу, что очень не понравилось французу, сообщает El Chiringuito TV.

Наставник резко высказался о "предателях", которые общаются с прессой о внутренних делах команды. Имена пострадавших от французского гнева – не уточняются.

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