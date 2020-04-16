toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Зидан разгневался на игроков Реала – таким француза еще не видели

20:57 136 Читати українською
Зидан разгневался на игроков Реала – таким француза еще не видели
Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

Главный тренер Реала Зинедин Зидан хотел подбодрить игроков видеозвонком, но что-то пошло не так.

Во время карантина все игроки Реала находятся на изоляции, поэтому Зидан может общаться со своими подопечными только онлайн.

Зидан показал, как нужно проводить время на карантине – порция мотивации от тренера Реала

После одной из подобных видеоконференций, где игроки делились с тренером своим тренировочными успехами, информация о звонке просочилась в прессу, что очень не понравилось французу, сообщает El Chiringuito TV.

Наставник резко высказался о "предателях", которые общаются с прессой о внутренних делах команды. Имена пострадавших от французского гнева – не уточняются.

Лунин бросает вызов Куртуа, приговор владельцу Золотого мяча – 10 войн в Реале, фанаты подсказали Зидану решение

blog_ava
Блохин: Белорусы серьезно говорят, что их чемпионат сильнее украинского – но это даже не смешно
08:52
423
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
37
мин
Агробизнес
18:00
Минай
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук