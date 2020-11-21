Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями от поединка 10-го тура испанской Ла Лиги против Вильярреала (1:1).

"Я с радостью продолжу работу. Вы продолжаете спрашивать (об отставке – Футбол 24), а я продолжаю работать.

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Мы потеряли два очка здесь. Я должен поздравить своих игроков за отданные силы. Ситуация раздражает меня из-за потраченных усилий. Сегодня мы заслуживали большего", – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что подопечные французского специалиста разошлись миром с "Желтой субмариной". На гол Мариано Диаса Вильярреал ответил забитым мячом Жерара Морено с пенальти.

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