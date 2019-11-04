Зидан рассматривает трех молодых талантов для усиления обороны Реала

В лагере Реала решили поработать над укреплением защитного звена.

Сразу три представителя чемпионата Франции попали на радары Реала, сообщает Mundo Deportivo.

Бейл хочет зимой покинуть Реал – окружение валлийца прокомментировало слухи о Манчестер Сити

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан передал скаутам список, в который попали: Бубакар Камара (19 лет, Марсель), Виллиам Салиба (18 лет, Сент-Этьен) и Бенуа Бадиашиль (18 лет, Монако).

Трансферная стоимость каждого из игроков колеблется около 20 млн евро.

После 11-ти туров Ла Лиги Реал находится на второй строчке, пропустив 9 голов.

Іспанська м'яcорубка: хто виграє найбільш конкурентну лігу за останні 20 років, або Барса та Реал у серйозному лайні