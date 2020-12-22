"Конечно, раздражает, что так много говорят о судьях, но именно это и происходит, когда вы работаете в Реале. Я никогда не говорю о судьях, потому что их работа очень сложная и, как и все в жизни, иногда они принимают правильные решения, а иногда ошибаются. Вот и все.

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Что касается Кумана, то я не буду ничего говорить, потому что мы сосредоточены на предстоящей игре", – цитирует Зидана Football Critic.

Скандальный эпизод случился во время матча Эйбар – Реал (1:3). В одном из моментов мяч попал в руку защитника мадридцев Серхио Рамоса, но арбитр не стал назначать пенальти. На этом эпизоде ​​и акцентировал внимание тренер Барсы, говоря о предвзятости к соперникам Реала.

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