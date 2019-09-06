Зидан рассчитывает на Бэйла в качестве ключевого игрока Реала

Новый поворот в "холодной войне" наставника и игрока.

Наставник Реала Зинедин Зидан рассчитывает на вингера Гарета Бэйла в качестве ключевого игрока основы, сообщает ESPN. По информации источников издания, француз поражен изменением поведения валлийца и настроен сделать его лидером атак "сливочных" рядом с Эденом Азаром.

Бейл – о своем положении в Реале: Не сказал бы, что я счастлив, но я играю

Еще летом Бэйл был в шаге от смены клуба: несмотря на желание футболиста остаться на Бернабеу, руководство Реала хотело его продать и почти отправило Гарета в китайский Цзянсу Сунин, пока трансфер не сорвался в последний момент.

В нынешнем сезоне Примеры Бэйл уже забил 2 гола и отдал результативную передачу в 3 матчах. После трех стартовых туров чемпионата Реал – третья команда Примеры. Следующий матч подопечные Зидана проведут 14 сентября против Леванте.

Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс