"Рамос – лучший? Конечно, он один из них. То, чего он достиг, какой он есть, как проявил себя в Мадриде, говорит само за себя. Я думаю, что он лучший в истории.

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Больные коронавирусом? Они чувствуют себя хорошо. Они недовольны тем, что произошло, но с ними все в порядке, и физически у них не так много симптомов, но мы знаем, что это трудно. Я оставил им сообщения и поговорю с ними позже. Это может случиться с кем угодно, и мы должны это принять.

Вы знаете, какой Азар сильный игрок. Это трудный момент с травмами и всем остальным, но он в хорошем настроении, что немаловажно. Ему сейчас нужно подождать неделю. Мы должны адаптироваться к ситуации. Мы знаем, что это может быть и хуже. Это произошло на днях с Эдером Милитао, сегодня с Эденом и Каземиро", – приводит слова Зидана Goal.

Напомним, Серхио Рамос в матче против Интера в Лиге чемпионов (3:2) отметился 100-м забитым мячом в составе Реала, за который выступает с 2005 года.

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