Зидан: Рад триумфу в Ла Лиге больше, чем победе в Лиге чемпионов

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями от триумфа в Ла Лиге.

"Это потрясающее ощущение. То, что сделали футболисты, впечатляет. У меня просто нет слов, чтобы описать свои ощущения. Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но этот титул Ла Лиги делает меня еще счастливее, чем победа в ЛЧ.

Чемпионская игра мадридцев в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1

Мы стали лучше, потому что набрали больше очков, вот и все. Игроки борются за победу. Да, у меня есть определенная роль в команде, но футболисты мне верят. Все игроки были отданы общему делу, в том числе и те, кто играл мало.

Нам бы хотелось отпраздновать успех вместе с болельщиками, но мы не можем этого сделать. Надеюсь, они счастливы, отмечая победу у себя дома. Болельщики с удовольствием наблюдают за победами команды, мы сделали это для них", – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Реал минимально обыграл Вильярреал (2:1) и досрочно стал чемпионом Испании. Игроки мадридского клуба уже успели ярко отпраздновать свой триумф.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения