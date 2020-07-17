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Зидан: Рад триумфу в Ла Лиге больше, чем победе в Лиге чемпионов

10:37 - Читати українською
Зидан: Рад триумфу в Ла Лиге больше, чем победе в Лиге чемпионов
Зинедин Зидан / фото Реал Мадрид

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями от триумфа в Ла Лиге.

29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
 
Висенте Иборра 84’
29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
84’ Висенте Иборра

"Это потрясающее ощущение. То, что сделали футболисты, впечатляет. У меня просто нет слов, чтобы описать свои ощущения. Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но этот титул Ла Лиги делает меня еще счастливее, чем победа в ЛЧ.

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Мы стали лучше, потому что набрали больше очков, вот и все. Игроки борются за победу. Да, у меня есть определенная роль в команде, но футболисты мне верят. Все игроки были отданы общему делу, в том числе и те, кто играл мало.

Нам бы хотелось отпраздновать успех вместе с болельщиками, но мы не можем этого сделать. Надеюсь, они счастливы, отмечая победу у себя дома. Болельщики с удовольствием наблюдают за победами команды, мы сделали это для них", – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Реал минимально обыграл Вильярреал (2:1) и досрочно стал чемпионом Испании. Игроки мадридского клуба уже успели ярко отпраздновать свой триумф.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Лига чемпионов Зинедин Зинедин Зидан Ла Лига Реал Мадрид - Вильярреал
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