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Зидан прокомментировал встречу с Погба в Дубае

16:18 72 Читати українською
Зидан прокомментировал встречу с Погба в Дубае
Зинедин Зидан / фото: Реал Мадрид

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал, как прошла встреча с Полем Погба.

"Это просто стечение обстоятельств. Погба был в Дубае, и я поехал туда по своим делам. Увидев друг друга, мы пообщались, но это личное.

Зидан и Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных

Я не расскажу, о чем мы говорили. Мы давно знакомы. Мы пересеклись, остановились и поговорили", – поделился Зидан в комментарии AS.

Ранее неоднократно сообщалось, что Зидан хотел бы видеть Погба в составе Реала.

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Теги
Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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