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Зидан прокомментировал свое решение оставить Бейла вне заявки на матч Реала второй раз подряд

13 мая 06:00 618 Читати українською
Зидан прокомментировал свое решение оставить Бейла вне заявки на матч Реала второй раз подряд
Гарет Бейл / Фото Sky Sports

Наставник Реала Зинедин Зидан второй раз подряд не включил Гарета Бейла на поединок "сливочных".

26’ Микель Мерино
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса
 
Браим Диас 6’
Хесус Вальехо 39’
6’ Браим Диас
26’ Микель Мерино
39’ Хесус Вальехо
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса

"Не знаю, посмотрим, сыграет ли Бейл в следующем туре. Он в хорошем физическом состоянии. Какой посыл скрыт в его непопадании в состав? Все, что я сделал, достаточно понятно.

Отсутствие Бейла в заявке Реала – это позор, – агент футболиста

Посмотрим, как я сделаю в следующем туре и как будет в следующем сезоне. Вот и все", – прокомментировал свое решение Зидан в комментарии для Marca.

Бейл определился со своим будущим – решение удивляет боссов Реала

Напомним, Гарет Бэйл не попал в заявку Реала в двух матчах подряд – против Вильярреала и Реал Сосьедада.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Сосьедад - Реал Мадрид
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