Зидан прокомментировал свое решение оставить Бейла вне заявки на матч Реала второй раз подряд

Наставник Реала Зинедин Зидан второй раз подряд не включил Гарета Бейла на поединок "сливочных".

"Не знаю, посмотрим, сыграет ли Бейл в следующем туре. Он в хорошем физическом состоянии. Какой посыл скрыт в его непопадании в состав? Все, что я сделал, достаточно понятно.

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Посмотрим, как я сделаю в следующем туре и как будет в следующем сезоне. Вот и все", – прокомментировал свое решение Зидан в комментарии для Marca.

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Напомним, Гарет Бэйл не попал в заявку Реала в двух матчах подряд – против Вильярреала и Реал Сосьедада.