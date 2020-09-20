"Меня не беспокоят разговоры, что он ушел из-за меня, проблема более глубокая. Могу сказать, что у нас не было проблем друг с другом. Всем прекрасно известно, что он сделал в Реале. Желаю ему всего наилучшего.

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Такова жизнь. Если он остался в клубе в прошлом году, значит, так было нужно. Упал ли у меня груз с плеч? У меня никогда не было с ним проблем. Это правда, он играл не так, как должен, но несколько по другим причинам", – цитирует Зидана издание Marca.

Напомним, Бейл перешел в Тоттенхэм на правах аренды. Соглашение рассчитано на год. Валлиец будет получать в английском клубе 13 млн фунтов в год, однако часть из этой суммы звезде "сливочных" будет выплачивать именно Реал.

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