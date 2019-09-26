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Зидан прокомментировал феерический дебют Родриго

12:26 110 Читати українською
Зидан прокомментировал феерический дебют Родриго
Родриго Силва де Гоис / ФК Реал Мадрид

Главный тренер мадридского Реал Зинедин Зидан подвел итоги матча шестого тура чемпионата Испании против Осасуны (2:0), в котором голом через минуту после своего появления на поле отличился 18-летний нападающий Родриго Силва де Гоис.

36’ Жуниор Винисиус
72’ Родриго Силва де Гоис
 
36’ Жуниор Винисиус
72’ Родриго Силва де Гоис

С каждым днем мы выглядим все лучше. Стараемся играть компактно и агрессивно. Мы знаем, каким классом обладаем, когда мы с мячом. Да, мы лидеры, но это ничего не значит, нужно продолжать в том же духе и верить в то, что мы делаем. Очень доверяю своей команде, у нас 25 очень хороших игроков, и они показали это сегодня.

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Я очень рад за Родриго – он прекрасный парень. Его умение контролировать мяч определяет его как игрока. Родриго провел на поле всего две минуты, а потом так умело принял мяч и здорово пробил", – приводит слова Зидана El Chiringuito TV.

Напомним, Родриго был приобретен у Сантоса за 45 млн евро.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис Реал Мадрид - Осасуна Реал Мадрид Реал Мадрид
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