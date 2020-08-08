Зидан прокомментировал фатальные ошибки Варана, которые стоили Реалу места в Лиге чемпионов

"Мы заслуживаем высокую оценку за этот сезон. Варана не за что ругать. Мы просто пойдем дальше с поднятыми головами, к новым целям. Мы так и сказали нашим ребятам. Нет нужды искать оправдания этому матчу. Мы отдали все, но иногда этого мало.

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Мы не можем радоваться сегодня, но это футбол. Мы должны принять это поражение. У нас были моменты, мы просто не смогли их реализовать. Все остальное в этом сезоне нам на 95% удалось. Когда команда проигрывает, все ищут причины.

Когда проигрываешь, надо признавать, что чего-то не хватило. Ключевым в этом противостоянии стал проигранный нами первый матч. У нас была возможность изменить судьбу противостояния, особенно во втором тайме, при счете 1:1. Я считаю, что мы могли забить еще. Но мы не ищем оправдания. Я поздравляю соперника с победой и благодарю своих ребят за проделанную работу.

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Я хочу сконцентрироваться только на положительных моментах. Хорошо, это не лучший способ заканчивать сезон, но мы должны принять поражение. Мы проиграли и дома, и в гостях. Поэтому нужно просто поздравить Сити и двигаться дальше. Мы пытались изменить ход противостояния, но нам это не удалось", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.