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Зидан прокомментировал фатальные ошибки Варана, которые стоили Реалу места в Лиге чемпионов

08:51 - Читати українською
Зидан прокомментировал фатальные ошибки Варана, которые стоили Реалу места в Лиге чемпионов
Зинедин Зидан / Getty images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан после вылета из Лиги чемпионов поддержал защитника Рафаэля Варана, две ошибки которого привели к поражению мадридской команды от Манчестер Сити (1:2).

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

"Мы заслуживаем высокую оценку за этот сезон. Варана не за что ругать. Мы просто пойдем дальше с поднятыми головами, к новым целям. Мы так и сказали нашим ребятам. Нет нужды искать оправдания этому матчу. Мы отдали все, но иногда этого мало.

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Мы не можем радоваться сегодня, но это футбол. Мы должны принять это поражение. У нас были моменты, мы просто не смогли их реализовать. Все остальное в этом сезоне нам на 95% удалось. Когда команда проигрывает, все ищут причины.

Когда проигрываешь, надо признавать, что чего-то не хватило. Ключевым в этом противостоянии стал проигранный нами первый матч. У нас была возможность изменить судьбу противостояния, особенно во втором тайме, при счете 1:1. Я считаю, что мы могли забить еще. Но мы не ищем оправдания. Я поздравляю соперника с победой и благодарю своих ребят за проделанную работу.

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Я хочу сконцентрироваться только на положительных моментах. Хорошо, это не лучший способ заканчивать сезон, но мы должны принять поражение. Мы проиграли и дома, и в гостях. Поэтому нужно просто поздравить Сити и двигаться дальше. Мы пытались изменить ход противостояния, но нам это не удалось", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Рафаэль Рафаэль Варан Манчестер Сити - Реал Мадрид Зинедин Зинедин Зидан
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