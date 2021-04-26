"Мы хорошо подготовились. Хотим продемонстрировать свои лучшие качества. Самая важная игра? Каждый следующий матч – самый важный, это очередной финал.

УЕФА не исключит Реал из текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Мадрид дисквалифицируют из ЛЧ? Абсурд. Сейчас много об этом говорится, но нас не волнуют спекуляции. Мы готовимся к Челси, и будем участвовать в следующей ЛЧ. Вот что я думаю. Мы должны думать только о наших прямых обязанностях – выходить на поле и конкурировать. Возможны ли предубеждения со стороны арбитров из-за Суперлиги? Если будем думать об этих вещах, то сойдем с ума. Это чушь.

Да, Челси хорошо защищается, но я не думаю, что это закрытая команда. Челси – сбалансированная команда. Они умеют абсолютно все – и обороняться, и атаковать. У нас нет приоритетного турнира.

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Мы боремся за все трофеи, несмотря на очевидные трудности, в частности, насыщенный календарь. Челси и Мадрид заслуженно пробились в полуфинал. Да, мы обладаем огромным опытом подобных матчей, но то же можно сказать о Челси. До начала игры у обеих команд шансы равны.

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Азар? Он чувствует себя очень хорошо. Мы рассчитываем на него. Азар значительно расширяет возможности команды. 15 минут против Бетиса добавили ему уверенности.

Меня не видели в Реале после поражений от Шахтера? Такие разговоры всегда случаются. Это судьба тренера. Сейчас я сконцентрирован только на Челси", – сказал Зидан.