Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не снимает с себя ответственности за неубедительные результаты команды на финише сезона.

Французский специалист жалеет об уходе Мартина Эдегора к Арсенала, утверждает Defensa Central.

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Зидан уверен, что Реал досрочно завоевал бы чемпионство, если бы норвежец не поехал в аренду на Туманный Альбион. Энтренадор "сливочных" в общении с президентом мадридцев Флорентино Пересом несколько раз назвал уход хавбека ошибкой. Эдегор, по мнению Зидана, был бы игроком ротации и предоставил бы больше отдыха возрастным Модричу, Кроосу, а также бразильцу Каземиро.

Правда, главный тренер Реала уверен, что ни он, ни менеджмент "сливочных" не мог предотвратить трансфер скандинава. Норвежский хавбек стремился иметь регулярную игровую практику, а предоставить ему гарантии тренерский штаб мадридцев не мог.

К слову, в футболке "канониров" Мартин Эдегор провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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