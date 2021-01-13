"Меня огорчила версия Мадрида. В четверг вечером я разговаривал более 14 раз с их генеральным директором (Хосе Анхель Санчес – прим.ред.). Я сказал: если он видит, что ребята взволнованы, лучшее решение – вернуться на базу и лететь на следующий день. Он отказался.

"Это не был футбольный матч": Зидан "наехал" на Ла Лигу из-за проведения игры с Осасуной в ужасных условиях

Я не знаю, какой информацией владел Зинедин Зидан перед вылетом. Я видел столько оправданий наставников после неудачных матчей, что для меня это – всего лишь еще одна отмазка. Если бы аэропорт не дал согласия, Мадрид не вылетел бы. Это было их решение. Я очень недоволен этой историей и обязательно позвоню Пересу", – цитирует Тебаса Marca.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий делегация Реала на несколько часов дольше добиралась на выездной матч против Осасуны. После игры наставник "сливочных" Зинедин Зидан заявил, что руководство Ла Лиги должно было отменить игру.

Маріонетка Переса. Реал провів жахливий поєдинок, але Зідан знайшов крайнього