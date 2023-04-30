Реал точно не станет следующим пунктом назначения для 50-летнего француза, сообщает Marca.

Ювентус рассматривает варианты на замену Аллегри – туринцы могут утащить тренера Малиновского

Серия слабых результатов несколько месяцев назад запустила слухи о возможном увольнении Карло Анчелотти. Впрочем, итальянец исправил ситуацию, сохраняет отличные отношения с Флорентино Пересом и уже строит планы на следующий сезон. Зидан мечтал о сборной Франции, но и там позиции Дидье Дешама крепкие после второго подряд финала чемпионата мира.

Зизу приходится искать варианты среди клубов. Marca называет Ювентус, ПСЖ и Марсель. Первые двое не слишком довольны своими наставниками – Аллегри и Гальтье. Приход в ПСЖ может повлечь за собой взрыв гнева фанатов, ведь Зидан – уроженец Марселя. Работа в родном клубе с Русланом Малиновским гарантировала бы исключительную любовь и уважение. В любом случае Зизу настроен возвращаться на тренерский мостик после 2-летней паузы.

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