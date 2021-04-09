Статус встречи: Нас ждет сложный и ответственный матч, но мы готовы. У нас было время для восстановления. Сделает ли победа кого-то фаворитом чемпионской гонки? Атлетико имеет преимущество, сейчас он идет первым. Нам всем придется завершить чемпионат. Это очень конкурентоспособная лига, и каждый является претендентом. В конце концов, это всего три очка. Мы знаем роль этих матчей, но это всего три очка, не больше. Положит ли поражение крест на наших чемпионских амбициях? Нет, но я не думаю об этом. Посмотрим, что произойдет в конце. Мы уверены.

Реал – Барселона: прогноз на Эль Класико

Будущее Рамоса: Надеюсь, что он еще не сыграл свое последнее Класико за нас. Он не будет играть завтра, но я надеюсь, что он останется в клубе.

Слухи о желании Мбаппе перейти в Реал: Я знаю его, но он не мой игрок. Я могу рассказать вам только о своих игроках и завтрашнем матче.

Угроза Месси: Хорошо, если он останется в Барселоне. Для испанской лиги это также плюс. Мы знаем его уровень и то, что он не собирается меняться. Мы будем играть против Барсы, не против Месси. Они все очень сильные, и мы постараемся найти противодействие, – цитирует Зидана Fichajes.

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