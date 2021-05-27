Зидан попрощался с Реалом, – AS
Французский наставник Зинедин Зидан решил освободить кресло главного тренера Реала.
Зинедин Зидан объявил руководству мадридского клуба о своем уходе из Реала, сообщает AS.
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48-летний француз уже сообщил игрокам "сливочных", что в следующем сезоне он не будет у руля королевского клуба. По информации источника, мадридцы сосредоточатся на подписании Массимилиано Аллегри, который остается без работы после ухода из Ювентуса летом 2019-го.
Зидан вернулся в Реал весной 2019 года. В прошлом сезоне подопечные француза завершили без трофеев, финишировав вторыми в чемпионате Испании.
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